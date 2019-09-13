Коломойский: жители ОРДЛО после деоккупации должны участвовать в общих выборах

Жители оккупированного Донбасса должны участвовать в общенациональных выборах после восстановления контроля Украины над этими территориями. Об этом РБК-Украина в кулуарах Ялтинской Европейской Стратегии (YES) заявил олигарх Игорь Коломойский.

По его словам, в случае восстановления контроля жителям Донбасса следует обеспечить все избирательные права.

"Конечно, должны участвовать в выборах", - сказал Коломойский.

Он подчеркнул, что любое ограничение в правах не предусмотрено Конституцией Украины.

"Они тогда подумают, надо ли им вообще возвращаться, если их ограничат в правах, по территориальному принципу, только потому, что они живут на какой-то территории, получается", - добавил олигарх.

Напомним, сегодня министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев прорабатывает возможность проведения местных выборов по всей стране, включая отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

В то же время представитель Украины в контактной группе Леонид Кучма уверен, что президент Владимир Зеленский не пойдет сразу на предоставление Донбассу особого статуса с проведением выборов в ОРДЛО.