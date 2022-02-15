Коломойский заявил, что закон об олигархах его устраивает

Бизнесмен Игорь Коломойский считает полезным закон об олигархах и заявил, что он соответствует его интересам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Украинской правде".
"Как мне объяснили адвокаты, мне это выгодно, меня это устраивает. Это хороший закон", - заявил Коломойский.
Он уточнил, что этот закон обезопасит его от преследований на западе.
"Если не посадят здесь, тогда ты полностью легализован на Западе", - добавил олигарх.
На вопрос, не страшен ли Коломойскому этот закон, он ответил, что "с точки зрения минусов - вообще никаких проблем".
Напомним, впервые о законе об олигархах президент Владимир Зеленский заявил в мае 2021 года. Закон был принят в сентябре 2021 года.