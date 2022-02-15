Коломойський заявив, що закон про олігархів його влаштовує

Бізнесмен Ігор Коломойський вважає корисним закон про олігархів та заявив, що він відповідає його інтересам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "Українській правді".
"Як мені пояснили адвокати, мені це вигідно, мене це влаштовує. Це добрий закон", - заявив Коломойський.
Він уточнив, що цей закон убезпечить його від переслідувань на заході.
"Якщо не посадять тут, то ти повністю легалізований на Заході", - додав олігарх.
На питання, чи не страшний Коломойському цей закон, він відповів, що "з погляду мінусів - взагалі жодних проблем".
Нагадаємо, вперше про закон про олігархів президент Володимир Зеленський заявив у травні 2021 року. Закон було ухвалено у вересні 2021 року.