Коломойський заявив, що закон про олігархів його влаштовує

"Як мені пояснили адвокати, мені це вигідно, мене це влаштовує. Це добрий закон", - заявив Коломойський.

Він уточнив, що цей закон убезпечить його від переслідувань на заході.

"Якщо не посадять тут, то ти повністю легалізований на Заході", - додав олігарх.

На питання, чи не страшний Коломойському цей закон, він відповів, що "з погляду мінусів - взагалі жодних проблем".