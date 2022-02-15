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Коломойський заявив, що закон про олігархів його влаштовує

Автор: Наталія Гурковська

Бізнесмен Ігор Коломойський вважає корисним закон про олігархів та заявив, що він відповідає його інтересам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "Українській правді".

"Як мені пояснили адвокати, мені це вигідно, мене це влаштовує. Це добрий закон", - заявив Коломойський.

Він уточнив, що цей закон убезпечить його від переслідувань на заході.

"Якщо не посадять тут, то ти повністю легалізований на Заході", - додав олігарх.

На питання, чи не страшний Коломойському цей закон, він відповів, що "з погляду мінусів - взагалі жодних проблем".

Нагадаємо, вперше про закон про олігархів президент Володимир Зеленський заявив у травні 2021 року. Закон було ухвалено у вересні 2021 року.

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Ігор Коломойский