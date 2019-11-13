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Коломойский заявил о необходимости восстановления отношений между Украиной и РФ

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Коломойский высказался за прекращение войны на Донбассе

Украинский олигарх Игорь Коломойский высказался за прекращение войны на Донбассе и восстановление отношений между Украиной и Россией. Об этом он заявив в интервью изданию The New York Times.

Коломойский считает, что США используют Украину в своих геополитических целях. По его словам, "восстановление связей с Россией стало необходимым для экономического выживания Украины".

"Дайте пять, 10 лет, и кровь будет забыта", - заявил он.

Олигарх заявил, что финансирование из России может заменить кредиты Международного валютного фонда.

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