Коломойский заявил о готовности работать с Зеленским

Бизнесмен Игорь Коломойский готов консультировать будущего президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он заявил в интервью российскому НТВ.

"Я готов помогать ему советами и иногда помогаю, но это не является массовым явлением", - отметил Коломойский и добавил, что последний раз созванивался с Зеленским дня 2-3 назад.

Он также прокомментировал, в каком статусе готов работать с будущим президентом Украины.

"Ну, максимум консультировать в чем-то его", - подчеркнул Коломойский.

Напомним, ранее в эксклюзивном интервью РБК-Украина Зеленский рассказал, что видится с Коломойским не часто, а для общения по бизнесу использует звонки и мессенджеры.

"Дело в том, что мы пытались наладить отношения, общение менеджеров. У нас не очень вышло. Действительно, были там вопросы. Задержки с финансированием и так далее", - отметил он.

До второго тура он в эфире программы "Право на власть" на 1+1 анонсировал встречу с олигархами.

"Среди наших законопроектов есть проект "Об амнистии капитала". Что касается олигархов, я готов к этой встрече с большим бизнесом. Я думаю, что процент они могут большой пожертвовать Украине, которая дала им миллиарды. И правила должны быть для всех одинаковые. Я уверен, что мы со всем бизнесом договоримся", - заявил Зеленский.