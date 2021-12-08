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Коломойский вышел из набсовета "1+1"

Автор: Илона Свиридова

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский вышел из наблюдательного совета телеканала "1+1". В связи с этим каналу переоформят лицензии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

В частности, компания ТРК "Студия 1+1" обратилась за переоформлением лицензии в связи с изменениями в наблюдательном совете - из него вышел Коломойский. Нацсовет поддержал переоформление лицензии.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не проводит "союзнических разговоров" с бизнесменом Игорем Коломойским, в том числе по вопросу медиа-поддержки в обмен на раздел "Укрнафты".

Весной 2021 года США ввели санкции против Коломойского "за его причастность к коррупции".

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1+1Игорь Коломойский