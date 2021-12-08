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Коломойський вийшов з наглядової ради "1+1"

Автор: Ілона Свиридова

Український бізнесмен Ігор Коломойський вийшов з наглядової ради телеканалу "1+1". У зв'язку з цим каналу переоформлять ліцензії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

Зокрема, компанія ТРК "Студія 1+1" звернулася за переоформленням ліцензії у зв'язку зі змінами в наглядовій раді - з неї вийшов Коломойський. Нацрада підтримала переоформлення ліцензії.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що не проводить "союзницьких розмов" з бізнесменом Ігорем Коломойським, в тому числі з питання медіа-підтримки в обмін на розділ "Укрнафти".

Навесні 2021 року США ввели санкції проти Коломойського "за його причетність до корупції".

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1+1Ігор Коломойский