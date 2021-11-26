Зеленский заявил, что не проводит союзнических разговоров с Коломойским уже два года
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не проводит "союзнических разговоров" с бизнесменом Игорем Коломойским. Таким образом он ответил на вопрос о возможности медиа-поддержки бизнесмена в обмен на раздел "Укрнафты".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время пресс-конференции, которая транслировалась на Youtube.
"По союзничества с Игорем Валерьевичем Коломойским, мы с ним не проводим никаких союзнических разговоров и не проводили очень долгое время, я думаю, два года", - сказал он.
"У нас нет медиа-площадки", - добавил он.
Зеленский заявил, что лично занимался вопросом разделения "Укрнафты" между "Нафтогазом" и Коломойским. В то же время этот вопрос сейчас не решен.
"Раздел "Укрнафты" - это выход из судебной сложной ситуации, которую предложил мне лично, это докладывал господин Коболев", - сказал он.
По его словам акционеры "Укрнафты "могут выиграть суд у "Нафтогаза". Как отметил Зеленский, у государства нет средств, чтобы платить кому-то, включая Коломойского".
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