Зеленский заявил, что не проводит союзнических разговоров с Коломойским уже два года

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не проводит "союзнических разговоров" с бизнесменом Игорем Коломойским. Таким образом он ответил на вопрос о возможности медиа-поддержки бизнесмена в обмен на раздел "Укрнафты".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время пресс-конференции, которая транслировалась на Youtube .

"По союзничества с Игорем Валерьевичем Коломойским, мы с ним не проводим никаких союзнических разговоров и не проводили очень долгое время, я думаю, два года", - сказал он.

"У нас нет медиа-площадки", - добавил он.

Зеленский заявил, что лично занимался вопросом разделения "Укрнафты" между "Нафтогазом" и Коломойским. В то же время этот вопрос сейчас не решен.

"Раздел "Укрнафты" - это выход из судебной сложной ситуации, которую предложил мне лично, это докладывал господин Коболев", - сказал он.

По его словам акционеры "Укрнафты "могут выиграть суд у "Нафтогаза". Как отметил Зеленский, у государства нет средств, чтобы платить кому-то, включая Коломойского".