Коломойский: возник момент, чтобы заставить Путина выполнить Минск в новом формате

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что возник благоприятный момент, чтобы заставить президента РФ Владимира Путина выполнить Минские соглашения в новом формате. Об этом он заявил в интервью "Цензор.Нет".

По словам олигарха, пятый президент Украины Петр Порошенко пошел на вторые Минские соглашения по двум возможным причинам.

"Видно, путинцы требовали изменений в Конституцию, ему пришлось на это пойти. Но из-за этого все остановилось. Вторая версия - что Порошенко сознательно прописал такой механизм, который бы делал невозможным реализацию договоренностей, чтобы не давать врагу никаких уступок. В любом случае потом мы укрепились, мобилизовались, закрепились на этой линии. С этой задачей Порошенко справился, наши переговорные позиции усилились", - сказал он.

Коломойский считает, что теперь возник "благоприятный момент, чтобы заставить Путина выполнить Минские соглашения в новом формате".

"Сегодня совпали вектора, можно воспользоваться этой ситуацией и предложить им: убираем требования об изменениях в Конституцию, оставим особый статус, не будем его раз в году продлевать, сделаем его на 5 лет, переходный период и проведем там выборы", - добавил он.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что позвонил Владимиру Путину из-за обстрелов на Донбассе. Зеленский попросил Путина повлиять на боевиков.

"Я утром разговаривал с Путиным (по поводу гибели военных, - ред.), я ему сказал, что это нас не приближает к миру. Я попросил повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийства наших людей", - подчеркивал украинский лидер.

После этого Путин потребовал "прекратить обстрелы" и закрепить особый статус Донбасса.