Коломойський вирішив подати позов до Європейського суду з прав людини

"Ми прийняли рішення звернутись до Європейського суду з прав людини, враховуючи те, що національні суди продовжують утримання Ігоря Валерійовича під вартою без будь-якої виправданої правової мети, з повним паплюженням вимог Конвенції з прав людини", - заявив адвокат.

За його словами, суди "безпідставно продовжують ув’язнення Ігоря Валерійовича без наявності будь-яких доказів того, що він може перешкоджати в той чи інший спосіб правосуддю".

"Йому визначено абсолютно неадекватний розмір застави в сумі понад 3 млрд грн, яка є рекордною в історії України. Українські суди послідовно закривають очі на стан здоров’я Коломойського", - додав він.

Він також вважає, що суди не реагують на очевидну необгрунтованість підозри за якою Коломойського звинувачують в імітації внесення в касу Приватбанку 5,8 млрд гривень у 2013 році, - "при тому що весь оборот готівкових коштів Приватбанку на кінець 2013 року становив 7,3 млрд гривень".

"Також ми вважаємо, що таке "фантастичне" кримінальне провадження проти Ігоря Валерійовича та його ув’язнення несе в собі приховані політичні мотиви. Перший прихований мотив пояснюється створенням сприятливої та обіцяної картинки "деолігархізації" перед суспільством. Другий прихований мотив полягає в унеможливленні роботи Ігоря Валерійовича над правовою стратегію щодо повернення націоналізованих в нього активів", - наголосив адвокат.

Справа Коломойського

Нагадаємо, що олігарх Ігор Коломойський від вересня перебуває під вартою з альтернативою внесення застави, яку нещодавно суд зменшив до 3 млрд 712 тисяч гривень.

Також відомо, що 7 вересня Коломойському оголосили підозру в заволодінні 9,2 мільярда гривень ПриватБанку.

Згодом, він отримав нову підозру за трьома статтями. Слідство встановило, що олігарх з 2013 по 2014 роки незаконно заволодів 5,8 млрд грн.

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