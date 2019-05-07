Коломойский убежден, что никто не имеет компромата на Зеленского

Бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что пока не существует информации, которую можно считать компроматом на избранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он заявил в интервью Bihus.Info.

На вопрос журналистов, имеет ли Коломойский компромат на Зеленского, олигарх ответил, что на избранного президента компромата нет ни у кого.

"На него нет компромата вообще ни у кого. Он вообще из другой оперы. На него не может быть компромата", - сказал Коломойский.

Зато на вопрос, существуют ли какие-то "интересные записи" с Зеленским, Коломойский ответил "могут быть, надо у Левочкина спросить".

Ранее сообщалось, что Коломойский заявил, что готов возобновить свои поездки в Украину после победы Зеленского на выборах. На вопрос, что сейчас изменилось, Коломойский заявил, что теперь "нет политического подтекста". Он добавил, что Зеленский »не будет звонить в суды и давать им команду выпускать Коломойского из страны или не выпускать".

РБК-Украина писало, что Коломойский заявлял, о готовности консультировать избранного президента Украины Владимира Зеленского.