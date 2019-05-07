Коломойський переконаний, що ніхто не має компромату на Зеленського

Бізнесмен Ігор Коломойський заявив, що наразі не існує інформації, яку можна вважати компроматом на обраного президента України Володимира Зеленського. Про це він заявив в інтерв'ю Bihus.Info.

На запитання журналістів, чи має Коломойський компромат на Зеленського, олігарх відповів, що на обраного президента компромату немає ні в кого.

"На нього немає компромату взагалі ні в кого. Він взагалі з іншої опери. На нього не може бути компромату", - сказав Коломойський.

Натомість, на запитання, чи існують якісь "цікаві записи" із Зеленським, Коломойський відповів "можуть бути, треба у Льовочкіна запитати".

Раніше повідомлялося, що Коломойський заявив, що готовий відновити свої поїздки в Україну після перемоги Зеленського на виборах. На питання, що зараз змінилося, Коломойський заявив, що тепер "немає політичного підтексту". Він додав, що Зеленський "не буде дзвонити в суди і давати їм команду випускати Коломойського з країни або не випускати".

РБК-Україна писало, що Коломойський заявляв, про готовність консультувати обраного президента України Володимира Зеленського.