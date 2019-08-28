Коломойский спрогнозировал роспуск и досрочные выборы в Раду

Фото: Игорь Коломойский (УНИАН)

Коломойский считает, что "Слуга народа" может потерять до 100 нардепов

В следующем году в Украине могут пройти досрочные выборы в Верховную раду, если из фракции "Слуги народа" выйдет значительное число нардепов. Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил украинский бизнесмен Игорь Коломойский.

По его словам, от фракции "Слуги народа" со временем могут отколоться до 100 нардепов, прежде всего, которые пришли в политику из бизнеса.

"Тогда через год в Украине будут новые выборы - даю свой прогноз. Только уже на базе полностью пропорциональной системы", - отметил Коломойский.

Он также подчеркнул, что исходит из возможных переходов нардепов в другие фракции. При этом он выразил уверенность, что такой процесс точно будет, вопрос только - в каких масштабах.

Напомним, ранее Коломойский заявил, что Арсен Аваков останется главой Министерства внутренних дел Украины в новом правительстве.

"У меня даже нет сомнений, что Аваков будет министром. Во-первых, нет другой кандидатуры на этот пост, а второе - в стране должны быть какие-то стабильные вещи. Я думаю, сохранится и министр финансов (Оксана, - ред.) Маркарова. Эти достойные люди на своем месте достойно работают", - сказал Коломойский.

Отметим, ранее лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что его политическая сила готовится к местным выборам.