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Коломойский спрогнозировал резкое падение курса гривны

Новости » Политика    30.08.2019 - 15:04
Коломойский спрогнозировал резкое падение курса гривны
Фото: Игорь Коломойский (УНИАН)

Коломойский считает, что курс доллара уже осенью пробьет 30 гривен

Нынешнее укрепление курса гривны к доллару может обернуться резким падением национальной валюты в сентябре-октябре. Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал олигарх Игорь Коломойский.

В частности, он назвал нынешнее укрепление курса гривны искусственным процессом.

"Притом, что сальдо внешней торговли отрицательное. Они (Национальный банк, - ред.) закладывают под сентябрь-октябрь бомбу замедленного действия. Когда курс прыгнет до 30, то это будет виновато новое правительство", - отметил Коломойский.

Напомним, ранее Счетная палата оценила потери госбюджета от укрепления гривны.

"По оценкам, из-за меньшего официального курса, чем прогнозировался, недополучено 9,2 млрд гривен доходов. Но укрепление гривны не является следствием успехов экономики Украины, или роста ее инвестиционной привлекательности", - сообщил глава Счетной палаты Валерий Пацкан.

До этого в Национальном банке Украины заявляли, что оптимальным курсом гривны к доллару является рыночный курс, и не собирается возвращаться к политике фиксированного курса.

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Новости Украины КоломойскийКурс гривныКурс доллара
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