Коломойский прокомментировал идею императивного мандата

Если депутат добровольно вышел из фракции партии, по списку которой он попал в парламент, его нужно лишать мандата. Об этом заявил олигарх Игорь Коломойский в кулуарах форума "Ялтинская европейская стратегия" (YES).

По словам олигарха, нужно лишать нардепов мандатов за добровольный выход из фракций, а вот в случае принудительного исключения, мандат должен сохраняться.

"Если депутат добровольно вышел из фракции, под флагом которой он попал в парламент, его надо исключать из парламента. А вот если его исключили из фракции, его не надо лишать депутатства. Почему депутата исключают из фракции? Или он голосует против, или устраивает какую-то внутреннюю дискуссию, которая не нравится партийным вождям", - заявил Коломойский.

По его мнению, лишать депутатов необходимо также за прогулы заседаний парламента.

В то же время, отвечая на вопрос РБК-Украина о вчерашнем бунте мажоритарщиков от фракции "Слуга народа" против императивного мандата, Коломойский сказал, что "ни о каком бунте не слышал".

Напомним, ранее сообщалось, что фракция "Слуга народа" сняла с рассмотрения парламента законопроект об императивном мандате народного депутата. В "Слуге народа" решили разработать новый законопроект, который будет удовлетворять всех нардепов.