Коломойский превращается в проблему для Зеленского, - Financial Times

Олигарх Игорь Коломойский превращается в проблему для президента Владимира Зеленского, что дает возможность Ринату Ахметову усилить свое влияние. Об этом идет речь в материале Financial Times "Украинские олигархи борются за влияние на президента".

"Отношения Игоря Коломойского с президентом Зеленским осложнились из-за ситуации с принадлежащим ранее олигарху Приватбанком. Олигарх превращается скорее в проблему для президента, что дает господину Ахметову больше влияния", - считает автор материала.

В статье также сообщается, что президент Зеленский хочет получить одобрение совета директоров МВФ на получение новой кредитной программы в размере $5,5 млрд для своего правительства. Но сделка находится под угрозой срыва из-за Приватбанка: в то время как МВФ хочет, чтобы власти возложили ответственность за дыру в балансе в размере $5,5 млрд на прежних владельцев банка, Коломойский оспаривает национализацию в суде и призывает Киев прекратить сотрудничество с МВФ.



В то же время, по мнению автора публикации, Ахметов оказывает власти поддержку в проведении реформ и пытается установить хорошие отношения с новым руководством.

"Господин Ахметов поддерживает новую администрацию и приветствует ее желание уверенно двигаться по пути реформ. А почему, собственно, и не поддерживать? Если Украине удастся добиться роста 7% в год, а мы являемся крупнейшим инвестором, что это означает для SCM? Нам выгодно то, что выгодно Украине", - приводит слова SCM автор материала.

Как писало РБК-Украина, на полях Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой.

В январе замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что рассмотрение закона о не возврате ПриватБанка олигарху Игорю Коломойскому переносится.