Коломойский получил миллионы из госбюджета для строительства собственной взлетной полосы, - Bihus.info

Государственное предприятие "Финансирование инфраструктурных проектов" в конце 2021 - начале 2022 года сделало несколько платежей на счета фирм с орбиты олигарха Игоря Коломойского.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сюжет Bihus.Info .

В результате 36 млн грн из госбюджета получили принадлежащие олигарху компания ПАО “Днеправиа” и ООО “Международный аэропорт "Днепропетровск".

По данным Bihus.Info, в назначении уже проведенных платежей сказано, что бюджетные деньги уплачены частным компаниям как "Оплата за покупку недвижимого имущества; Строительство международного аэропорта "Днепропетровск". Вероятно, речь идет о выкупе старых объектов для строительства новой взлетной полосы.

Журналисты указывают, что ООО "Международный аэропорт "Днепропетровск" принадлежит ПАО "Днеправиа", которая, в свою очередь, принадлежит ООО "Галтера". Все три компании считаются сферой интересов бизнес-группы Коломойского.