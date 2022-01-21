RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Коломойський отримав мільйони з держбюджету для будівництва власної злітної смуги, - Bihus.info

Автор: Наталія Гурковська

Державне підприємство "Фінансування інфраструктурних проектів" наприкінці 2021 - на початку 2022 року зробило кілька платежів на рахунки фірм з орбіти олігарха Ігоря Коломойського.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сюжет Bihus.Info.

В результаті 36 млн грн з держбюджету отримали компанія ПАТ “Дніпроавіа” та ТОВ “Міжнародний аеропорт "Дніпропетровськ", які належать олігарху.

За даними Bihus.Info, у призначенні платежів, що вже було проведено, сказано, що бюджетні гроші сплачені приватним компаніям як "Оплата за купівлю нерухомого майна; Будівництво міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ". Ймовірно, ідеться про викуп старих об’єктів для будівництва нової злітної смуги.

Журналісти вказують, що ТОВ "Міжнародний аеропорт "Дніпропетровськ" належить ПАТ "Дніпроавіа", яка, у свою чергу, належить ТОВ "Галтера". Усі три компанії вважаються сферою інтересів бізнес-групи Коломойського.

Нагадаємо, компанія з орбіти Ігоря Коломойського ТОВ "Міжнародний аеропорт "Дніпропетровськ" може претендувати на те, щоб стати експлуатантом нової злітної смуги.

Як повідомляло інтернет-видання "Наші гроші", ще влітку 2021 року Державна авіаційна служба видала Міжнародному аеропорту "Дніпропетровськ", який контролює олігарх, безстроковий сертифікат експлуатанта аеродрому "Дніпро".

Як повідомлялось, компанія "ПБС" з оточення олігарха Ігоря Коломойського у 2021 році отримала з державного бюджету 7,9 млрд грн.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ігор Коломойский