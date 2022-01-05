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Компания из окружения Коломойского в 2021 получила из бюджета 7,9 миллиардов гривен

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Киев, Среда 05 января 2022 14:34
Компания из окружения Коломойского в 2021 получила из бюджета 7,9 миллиардов гривен Фото: "ПБС" в 2021 получила из бюджета 7,9 млрд грн (facebook.com/pbsroads)
Автор: Наталия Гурковская

Компания "ПБС" из окружения олигарха Игоря Коломойского в 2021 году получила из государственного бюджета 7,9 млрд грн.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Наши Гроши".

Только в декабре компания окружения Коломойского получила с бюджета более 2 млрд грн, свидетельствуют данные государственного портала Spending.gov.ua.

Напомним, в 2020 году компания "ПБС" увеличила доходы в 4 раза госфинансированию.

ООО "ПБС" записано на работницу курорта "Буковель" Иванну Непик.

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