Конституционный суд закрыл дело о приватизации "Укррудпрома"

Фото: Конституционный суд (РБК-Украина)

Закон о приватизации Укррудпрома позволил дешево купить ГОКи

Большая палата Конституционного суда Украины закрыла конституционное производство конституционности закона "Об особенностях приватизации предприятий ГАК Укррудпром". Об этом сообщается на сайте суда.

Напомним, закон "Об особенностях приватизации предприятий ГАК Укррудпром" был принят Верховной радой в 2004 году.

Согласно закону, первоочередное право на приватизацию пакета акций предприятия "Укррудпрома получили компании, у которых уже были в собственности более 25% акций этого предприятия.

В результате Ринат Ахметов получил по 50%+1 акций Центрального ГОКа и Северного ГОКа, группа "Приват" выкупила 25,78% акций Южного ГОКа и 25,1% акций ГОК "Сухая Балка", а также 93% акций Криворожского железорудного комбината в пользу Виктора Пинчука. Вадим Новинский получил 50%+1 акция Ингулецкого ГОКа.

В 2015 году парламентская комиссия по контролю за приватизацией нашла признаки преступления в приватизации ГАК "Укррудпром".

Закон о "Об особенностях приватизации предприятий ГАК Укррудпром" был обжалован в Конституционном суде в 2018 году.