Коломойский отрицает влияние на Зеленского

Миллиардер Игорь Коломойский отрицает попытки влияния на президента Владимира Зеленского. Об этом он сказал в интервью журналу "Новое время".

При этом олигарх заявил, что симпатизирует президенту.

"Да, я ему симпатизирую и желаю удачи. И понимаю, как ему нелегко", - сказал он.

Коломойский также прокомментировал свое заявление о "пользе" дефолта для Украины и его влияние на репутацию Зеленского.

"И что от этого?.. Высказывания Коломойского не являются проблемой Зеленского. Я не официальное лицо, я не его консультант, советник, душеприказчик или еще кто-то. Я не кукольщик. Мы с ним не связаны. Он не обязан за меня никому отвечать", - заверил олигарх.

Коломойский также подчеркнул, что он и Зеленский - не бизнес-партнеры.

"Мы не бывшие бизнес-партнеры. Мы были заказчик и подрядчик. Мы заказывали для телеканала продукт, а они (Студия Квартал 95, - ред.) делали этот продукт и продавали нам его. За деньги, кстати говоря", - заявил он.

Напомним, ранее Зеленский сообщил, что за месяц на посту провел встречи с олигархами Ринатом Ахметовым, Виктором Пинчуком, Игорем Коломойским.

Как писало РБК-Украина, президент Зеленский назвал слухами информацию о якобы запланированном экономическом дефолте в Украине. Он подчеркивал, что информация о якобы запланированном дефолте не имеет общего с его официальной позицией.