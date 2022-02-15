Коломойский отрицает связь с "ПБС", но уверяет что компания зарабатывает на ремонте дорог не более 15%

Олигарх Игорь Коломойский отрицает связь с компанией "ПБС", но уверяет, что ее заработок на ремонте дорог не превышает 15%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью " Украинской правде ".

"Знаете, компания есть такая "ПБС", мне ее приписывают? Я к ней отношения вообще никакого не имею. Я просто интересовался, правда ли, что пишут? Там смешные цифры. 10% зарабатывается на строительстве дорог, 15% максимум", - заявил Коломойский.

Отметим, что за день до публикации интервью, 14 февраля, компания "ПБС" выиграла сразу 3 тендера на ремонт дорог в Черновицкой области общей стоимостью 1,64 млрд грн.

Во всех тендерах - на 750, 627 и 250 млн грн - компания соревновалась с одним и тем же участником - ООО "ШБУ-77" и во всех случаях предложила цену менее чем на 1% ниже.