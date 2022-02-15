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Коломойский отрицает связь с "ПБС", но уверяет что компания зарабатывает на ремонте дорог не более 15%

Новина українською →
Киев, Вторник 15 февраля 2022 11:54
Коломойский отрицает связь с "ПБС", но уверяет что компания зарабатывает на ремонте дорог не более 15% Фото: бизнесмен Игорь Коломойский (УНИАН)
Автор: Наталия Гурковская

Олигарх Игорь Коломойский отрицает связь с компанией "ПБС", но уверяет, что ее заработок на ремонте дорог не превышает 15%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Украинской правде".

"Знаете, компания есть такая "ПБС", мне ее приписывают? Я к ней отношения вообще никакого не имею. Я просто интересовался, правда ли, что пишут? Там смешные цифры. 10% зарабатывается на строительстве дорог, 15% максимум", - заявил Коломойский.

Отметим, что за день до публикации интервью, 14 февраля, компания "ПБС" выиграла сразу 3 тендера на ремонт дорог в Черновицкой области общей стоимостью 1,64 млрд грн.

Во всех тендерах - на 750, 627 и 250 млн грн - компания соревновалась с одним и тем же участником - ООО "ШБУ-77" и во всех случаях предложила цену менее чем на 1% ниже.

Напомним, компания "ПБС" в 2021 году получила из государственного бюджета 7,9 млрд грн.

По данным СМИ, ООО "ПБС" записано на работницу курорта "Буковель" Иванну Непик.

Кроме "ПБС" еще одним фаворитом гостендеров является компания "Хмельницкое ШБУ-56", принадлежащее депутату "За Майбутнє" Сергею Лабазюку. Эта компания в 2021 году по данным "Наших Грошей", заработала 5,23 млрд грн, что в 2 раза больше чем годом ранее.

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Игорь Коломойский
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