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Коломойський заперечує зв'язок з "ПБС", але запевняє, що компанія заробляє на ремонті доріг не більше 15%

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Київ, Вівторок 15 лютого 2022 11:54
Коломойський заперечує зв'язок з "ПБС", але запевняє, що компанія заробляє на ремонті доріг не більше 15% Фото: бізнесмен Ігор Коломойський (УНІАН)
Автор: Наталія Гурковська

Олігарх Ігор Коломойський заперечує зв'язок із компанією "ПБС", але запевняє, що її заробіток на ремонті доріг не перевищує 15%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "Українській правді".

"Знаєте, компанія є така "ПБС", мені її приписують? Я до неї відношення взагалі ніякого не маю. Я просто цікавився, чи правда, що пишуть? Там смішні цифри. 10% заробляють на будівництві доріг, 15% максимум", - заявив Коломойський.

Зазначимо, що за день до публікації інтерв'ю, 14 лютого, компанія "ПБС" виграла одразу 3 тендери на ремонт доріг у Чернівецькій області загальною вартістю 1,64 млрд грн.

У всіх тендерах - на 750, 627 та 250 млн грн - компанія змагалася з одним і тим самим учасником - ТОВ "ШБУ-77" і в усіх випадках запропонувала ціну менш ніж на 1% нижче.

Нагадаємо, компанія "ПБС" у 2021 році отримала з державного бюджету 7,9 млрд грн.

За даними ЗМІ, ТОВ "ПБС" записано на робітницю курорту "Буковель" Івану Непік.

Окрім "ПБС" ще одним фаворитом держтендерів є компанія "Хмельницьке ШБУ-56", що належить депутату "За Майбутнє" Сергію Лабазюку. Ця компанія в 2021 році за даними "Наших Грошей", заробила 5,23 млрд грн, що вдвічі більше ніж роком раніше.

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Ігор Коломойский
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