Коломойский отреагировал на обвинения Минюста США

Украинский олигарх Игорь Коломойский отрицает обвинения Министерства юстиции США в том, что он отмывал деньги "ПриватБанка". Он утверждает, что все инвестиции в США делал из своих средств.

Об этом он заявил в комментарии lb.ua.

"Все инвестиции в Соединенных Штатах Америки были сделаны из собственных средств, полученных в 2007-2008 годах по соглашению с компанией "Евраз" и с доходов других бизнесов, которые хранились в "ПриватБанке", - заявил Коломойский и опроверг все остальные обвинения.

Тем временем на сайте Минюста США появилась более подробная информация. Сообщается, что в Окружной суд Южного округа Флориды подано два иска о конфискации коммерческой недвижимости в Луисвилле (Кентукки) и Далласе (Техас). Американская сторона утверждает, что она была приобретена за выведенные из "ПриватБанка" деньги.

В исках отмечается, что бизнесмены Коломойский и Геннадий Боголюбов "ограбили "ПриватБанк" на миллиарды долларов".

"Оба получали мошеннические ссуды и кредитные линии примерно с 2008 по 2016 год, когда схема была раскрыта и банк был национализирован НБУ… Они отмывали часть преступных доходов с помощью счетов фиктивных компаний, прежде всего в кипрском отделении "ПриватБанка", до перевода средств в Соединенные Штаты", - говорится в заявлении Минюста.

Также сообщается, что сообщники Коломойского и Боголюбова в США - Мордехай Корф и Уриэль Лабер - создали сеть компаний c вариациями названия Optima для отмывания денег и их дальнейшего инвестирования.

"Они приобрели недвижимость и предприятия по всей стране на сотни миллионов долларов, включая имущество, подлежащее конфискации: офисную башню в Луисвилле, известную как PNC Plaza, и офисный парк в Далласе, известный как бывшая штаб-квартира CompuCom. Общая стоимость зданий составляет около 70 млн долларов", - добавили в Минюсте США.

Подчеркивается, что Коломойский и Боголюбов считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана в суде.

Напомним, на этой неделе ФБР провело обыски в офисе компании Optima Management Group в Кливленде; компанию связывают с Коломойских, но подробностей следственных действий не было предоставлено.

Ранее РБК-Украина писало, что в США расследуют дело против Коломойского, который подозревается в отмывании выведенных из "ПриватБанка" денег.