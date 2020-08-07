Коломойський відреагував на звинувачення Мін'юсту США

Український олігарх Ігор Коломойський заперечує звинувачення Міністерства юстиції США в тому, що він відмивав гроші "ПриватБанку". Він стверджує, що всі інвестиції в США робив зі своїх коштів.

Про це він заявив в коментарі lb.ua.

"Все інвестиції в Сполучених Штатах Америки були зроблені з власних коштів, отриманих в 2007-2008 роках за угодою з компанією "Євраз" і з доходів інших бізнесів, які зберігалися в "ПриватБанку", - заявив Коломойський і спростував всі інші звинувачення.

Тим часом на сайті Мін'юсту США з'явилася докладніша інформація. Повідомляється, що в Окружний суд Південного округу Флориди подано два позови про конфіскацію комерційної нерухомості в Луїсвіллі (Кентуккі) і Далласі (Техас). Американська сторона стверджує, що вона була придбана за виведені з "ПриватБанку" гроші.

У позовах зазначається, що бізнесмени Коломойський і Геннадій Боголюбов "пограбували "ПриватБанк" на мільярди доларів".

"Обидва отримували шахрайські позики і кредитні лінії приблизно з 2008 по 2016 рік, коли схема була розкрита і банк був націоналізований НБУ ... Вони відмивали частину злочинних доходів за допомогою рахунків фіктивних підприємств, перш за все в кіпрському відділенні "ПриватБанку", до переказу коштів в Сполучені Штати", - йдеться в заяві Мін'юсту.

Також повідомляється, що спільники Коломойського і Боголюбова в США - Мордехай Корф і Уріель Лабер - створили мережу компаній c варіаціями назви Optima для відмивання грошей та подальшого їх інвестування.

"Вони придбали нерухомість і підприємства по всій країні на сотні мільйонів доларів, включаючи майно, яке підлягає конфіскації: офісну вежу в Луїсвіллі, відому як PNC Plaza, і офісний парк в Далласі, відомий як колишня штаб-квартира CompuCom. Загальна вартість будівель становить близько 70 млн доларів ", - додали в Мін'юсті США.

Підкреслюється, що Коломойський і Боголюбов вважаються невинними доти, поки їх провина не буде доведена в суді.

Нагадаємо, цього тижня ФБР провело обшуки в офісі компанії Optima Management Group в Клівленді; компанію пов'язують з Коломойським, але подробиць слідчих дій не було надано.

Раніше РБК-Україна писало, що в США розслідують справу проти Коломойського, який підозрюється у відмиванні виведених з "ПриватБанку" грошей.