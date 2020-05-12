Коломойский монополизировал очистку питьевой воды в Украине, - Bihus.Info

Компания из орбиты олигарха Игоря Коломойского приватизировала Аульскую хлоропереливную станцию, позволив ему окончательно монополизировать очистку питьевой воды в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование программы "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Отметим, в 2018 году предприятие "Днепразот" из орбиты Коломойского остановило производство жидкого хлора в Украине, в результате чего Украина оказалась на пороге экологической катастрофы, поскольку хлор для очистки питьевой воды производила только эта компания.

Тогда вопросы с поставкой реагента удалось решить благодаря Аульской хлорпереливной станции - единственное в Украине предприятие, которое занимается транспортировкой реагента и имеет оборудование для переливания хлора. Два года назад оно помогло обеспечить водоканалы импортным хлором.

В итоге " Днепразот" возобновил производство жидкого хлора, но с более высокими ценами - после запуска цены поднялись с менее 7 000 гривен до 36 000 гривен за тонну (на некоторых закупках цена достигала и 50 000 гривен за тонну). Эти деньги включены в платежки за воду, а следовательно украинцы уже переплатили предприятию олигарха сотни миллионов гривен.

Как отмечают журналисты, за два года Антимонопольный комитет не вынес решение относительно злоупотреблений монополиста. Кроме того, до сих пор ничего неизвестно о расследовании со стороны СБУ, которая проверяла должностных лиц " Днепразота".

Кроме того, Аульскую станцию выставили на приватизацию и продали з около 30 млн гривен. Как утверждает программа "Наші гроші", станцию выкупила малоизвестная фирма "Агентство" Мега плюс ", которая принадлежит Андрею Житникову.

"Мужчина, проживающий в обычной многоэтажке в Днепре, комментировать покупку отказался. Зато его жена сообщила, что на ее мужа просто "повесили" этот объект", - говорится в сюжете.

Журналистам удалось установить, что до покупки Житников работал в фирмах "Приват Холдинг", которая принадлежала Игорю Коломойскому, и в компании "Энергоальянс", которая принадлежала одному из менеджеров олигарха. Это может означать, что станция была выкуплена в интересах "Днепразота" - для установления окончательной монополии на обеззараживание питьевой воды в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что Коломойский после принятия закона о банках планирует обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и сотрудничать в этом вопросе с бывшим главой Администрации президента времен Виктора Януковича, скандальным юристом Андреем Портновым. Он также рассчитывает на то, что суды признаю национализацию "ПриватБанка" незаконной.