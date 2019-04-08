ФБР ведет расследование против Коломойского, - The Daily Beast

Фото: Игорь Коломойский (УНИАН)

Коломойский подозревается в возможных финансовых преступлениях

Федеральное бюро расследований (ФБР) США расследует возможные финансовые преступления со стороны олигарха Игоря Коломойского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The Daily Beast.

Издание со ссылкой на три источника утверждает, что ФБР расследует дело против Коломойского. В частности, бюро изучает возможные финансовые преступления, в том числе отмывание денег. По данным источников, расследование имеет широкомасштабный характер и продолжается уже довольно давно. В то же время Коломойскому до сих пор не предъявили обвинения, а его адвокат отрицает какие-либо нарушения.

"Коломойский категорически отрицает, что он отмывал какие-либо средства в Соединенных Штатах и точка. Он бизнесмен. Его банк захватило правительство, утверждая, что банк был на грани катастрофы. Эта информация оказалась ложной", - отметил адвокат из юридической фирмы Ashcroft Майк Салливан.

По данным других СМИ, в расследовании также участвует прокуратура северного округа Огайо, поскольку у Коломойского там есть инвестиции. Правоохранительные органы отмечают, что проживание олигарха в Тель-Авиве (Израиль) может осложнить попытки выдачи американской стороне.

Напомним, ранее Коломойский в интервью BBC заявил, что не рассматривает выборы президента Украины 2019 как возможность "отомстить" за национализацию ПриватБанка.

Отметим, олигарха связывают с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским, хотя в штабе самого кандидата заявляли, что выстраивают кампанию таким образом, чтобы дистанцироваться от Коломойского.