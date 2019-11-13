Коломойский: финансирование из России может заменить кредиты МВФ

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что финансирование из России может заменить кредиты Международного валютного фонда. Об этом он заявив в интервью изданию The New York Times.

Как он отметил, Россия сейчас готова дать Украине 100 млрд долларов.

Отметим, Коломойский предложил восстановить отношения между Украиной и РФ и прекратить войну на Донбассе.

Напомним, директор управления МВФ по вопросам Европы Пол Томсен заявил, что во время визита в Украину миссия Международного валютного фонда обсудит с представителями украинской власти новую трехлетнюю программу расширенного кредитования.

Добавим, что завтра миссия Международного валютного фонда приедет в Киев.

Как писало РБК-Украина ранее, условиями МВФ для Украины по новой программе является принятие бюджета на следующий год, продолжение борьбы с коррупцией, а также более глубокие структурные реформы в ключевых секторах.