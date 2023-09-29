У Коломиї затримали чоловіка за підтримку окупантів і заклики до повалення влади

В Івано-Франківській області правоохоронці затримали чоловіка, який підтримував дії окупантів і закликав до повалення української влади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.
Мешканець Коломиї неодноразово поширював матеріали з публічними закликами до захоплення державної влади та повстань зі зброєю для приєднання силовим способом до Росії.
Чоловік репостив їх на свою сторінку в соціальній мережі з пропагандистських інтернет-ресурсів. У поширених ним публікаціях закликали до об'єднання зусиль із РФ, щоб "скинути українську владу", "розігнати Верховну Раду" та "змінити місцевих нацистів".
Фото: Затримання (gp.gov.ua)
"Протягом жовтня-листопада 2022 року він також виправдовував так звану спецоперацію та дякував за неї російській владі, а окуповані міста України називав звільненими", - пояснили у прокуратурі.
Під час затримання зловмисника правоохоронці вилучили мобільний телефон із доказами протиправної діяльності. Йому оголосили про підозру за фактом наступних злочинів:
Йому загрожує до восьми років із конфіскацією майна. За клопотанням прокурора суд обрав підозрюваному запобіжний захід - тримання під вартою.
Нещодавно правоохоронці виявили мешканку Івано-Франківська, яка в соціальних мережах підтримувала армію окупантів. Їй повідомили про підозру.
Контррозвідка Служби безпеки затримала у Чернігівській області інформатора російських спецслужб, який збирав розвіддані про українські війська та критичну інфраструктуру у прикордонних районах.
Також контррозвідка Служби безпеки затримала ще одну інформаторку російських спецслужб, яка передавала окупантам інформацію про розташування українських військ у Донецькій області
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