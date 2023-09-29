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В Коломые задержали мужчину за поддержку оккупантов и призывы к свержению власти

Коломыя, Пятница 29 сентября 2023 22:42
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В Коломые задержали мужчину за поддержку оккупантов и призывы к свержению власти Фото: Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Ивано-Франковской области правоохранители задержали мужчину, который поддерживал действия оккупантов и призывал к свержению украинской власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали дела

Житель Коломыи неоднократно распространял материалы с публичными призывами к захвату государственной власти и восстаний с оружием для присоединения силовым способом к России.

Мужчина репостил их на свою страницу в социальной сети с пропагандистских интернет-ресурсов. В распространенных им публикациях призывали к объединению усилий с РФ, чтобы "сбросить украинскую власть", "разогнать Верховную Раду" и "сменить местных нацистов".

Фото: Задержание (gp.gov.ua)

"В течение октября-ноября 2022 года он также оправдывал так называемую спецоперацию и благодарил за нее российские власти, а оккупированные города Украины называл освобожденными", - пояснили в прокуратуре.

Мужчине объявили о подозрении

Во время задержания злоумышленника правоохранители изъяли мобильный телефон с доказательствами противоправной деятельности. Ему объявили о подозрении по факту следующих преступлений:

  • Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
  • Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя, или на захват государственной власти;
  • Оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины.

Ему грозит до восьми лет с конфискацией имущества. По ходатайству прокурора суд избрал подозреваемому меру пресечения - содержание под стражей.

Правоохранители обнаруживают предателей в Украине

Недавно правоохранители обнаружили жительницу Ивано-Франковска, которая в социальных сетях поддерживала армию оккупантов. Ей сообщили о подозрении.

Контрразведка Службы безопасности задержала в Черниговской области информатора российских спецслужб, который собирал разведданные об украинских войсках и критической инфраструктуре в приграничных районах.

Также контрразведка Службы безопасности задержала еще одну осведомительницу российских спецслужб, которая передавала оккупантам информацию о расположении украинских войск в Донецкой области.

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