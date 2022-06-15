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Колекційна картка з легендою НБА Джорданом продана за 1 млн доларів

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США, Середа 15 червня 2022 11:00
Колекційна картка з легендою НБА Джорданом продана за 1 млн доларів Фото: Майкл Джордан (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Інтерес до персони Майкла Джордана не згасає навіть за майже 20 років після завершення ігрової кар'єри. На аукціоні за колекційну картку з легендарним баскетболістом віддали понад мільйон доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ESPN.

Колекційна картка "Його Повітряності" була продана за 1 млн 8 тисяч доларів. На ній зображений Джордан під час дебютного сезону в НБА.

Картка є складовою колекції Fleer Jordan. Вона з'явилася до 20-ї річниця сезону 1986/87. Колекція складалася з 23-х елементів. Усі вони були підписані Джорданом і отримали сертифікат, що підтверджує справжність.

Ще одним лотом аукціону стали кросівки легенди НБА. У них він грав у фінальній серії-1998. З молотка взуття Джордана пішло за 378 тисяч доларів.

Хто такий Майкл Джордан

Найсильніший баскетболіст в історії гри. Грав на позиції атакувального оборонця в складі "Чикаго Буллз" і "Вашингтон Візардс".

За роки ігрової кар'єри Джордан 6 разів став чемпіоном НБА (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998). У тих же сезонах був визнаний MVP фінальної серії асоціації. Ще 5 разів його визнали MVP сезону та тричі був найкращим у Матчі всіх зірок НБА.

Джордан є дворазовим олімпійським чемпіоном (1984, 1992). У 2009 році легенду ввели до Залу баскетбольної слави.

У 1993-1995 рр. Джордан намагався закріпитися в бейсболі. Проте, нетривалі періоди в "Бірмінгем Баронс" і "Скоттсдейл Скорпіонз" з непереконливою статистикою змусили повернутися в баскетбол.

До слова, у цьогорічній серії "Голден Стейт" вперше повів у фіналі НБА проти "Бостон Селтікс".

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