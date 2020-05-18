Коллективное преследование: что грозит Ирану за катастрофу МАУ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что есть группа пострадавших государств в результате атаки на украинский самолет в Иране. Если быстро договориться с Ираном не получится, то ему грозит колективное преследование.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

В группу пострадавших стран входят Канада, Великобритания, Швеция, Афганистан, Украина.

"Мы между собой тоже общаемся. Соответственно, если быстро договориться с Ираном у всех нас не получится, то мы пойдем долгим, но проверенным и эффективным путем коллективного преследования Ирана везде, где возможно, за то преступление, которое было совершено", - заявил Кулеба.

Также министр рассказал, что Ирану предлагают цивилизованно договориться. И первым шагом должно быть наискорейшее завершение технического расследования, включая обеспечение расшифровки самописцев.

"Мы проработали модель, как это можно осуществить, я предложил иранцам, они взяли время "на подумать". Потом они сказали, что хотели бы также обсудить вопросы юридической ответственности и компенсаций. Наш разговор сейчас находится на этом этапе", - заявил он.

Напомним, в МИД не исключают обращения в Международный суд ООН в деле об атаке на самолет МАУ в Иране.

Также в украинском министерстве заявили, что Украина будет настаивать на установлении виновных в катастрофе самолета МАУ и выплате компенсации семьям погибших.