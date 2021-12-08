Коллективная оборона не распространяется на Украину, - Байден

Соединенные Штаты Америки не планируют размещать американских военных на территории Украины. Принцип коллективной обороны альянса также не распространяется на страну.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой Reuters .

Во время разговора с журналистами, Байден отметил, что дал ясно понять Путину то, что полномасштабное вторжение России в Украину - будет грозить Кремлю серьезными экономическими последствиями.

В то же время Байден отметил, что Штаты имеют моральное и юридическое право защищать союзников по НАТО, однако принцип коллективной обороны не распространяется на Украину.

Что такое коллективная оборона НАТО