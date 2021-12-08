UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Коллективная оборона не распространяется на Украину, - Байден

Автор: Сергей Пышкин

Соединенные Штаты Америки не планируют размещать американских военных на территории Украины. Принцип коллективной обороны альянса также не распространяется на страну.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой Reuters.

Во время разговора с журналистами, Байден отметил, что дал ясно понять Путину то, что полномасштабное вторжение России в Украину - будет грозить Кремлю серьезными экономическими последствиями.

В то же время Байден отметил, что Штаты имеют моральное и юридическое право защищать союзников по НАТО, однако принцип коллективной обороны не распространяется на Украину.

Что такое коллективная оборона НАТО

  • принцип обороны заключается в том, что нападение на государство-члена НАТО расценивается как нападение на весь Альянс;
  • принцип закреплен в статье 5 Вашингтонского договора;
  • впервые статья 5 была введена после террористического нападения 11 сентября в США;
  • НАТО несколько раз прибегала к мерам коллективной обороны;
  • НАТО имеет постоянные силы на дежурстве, которые непрерывно обеспечивают коллективную оборону.
Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиУкраинаДжозеф Байден