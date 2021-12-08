Колективна оборона не поширюється на Україну, - Байден

Сполучені Штати Америки не планують розміщувати американських військових на території України. Принцип колективної оборони Альянсу також не поширюється на країну.
Про це пише РБК-Україна з посиланням Reuters.
Під час розмови з журналістами, Байден відзначив, що дав ясно зрозуміти Путіну те, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну - загрожуватиме Кремлю серйозними економічними наслідками.
Водночас Байден зауважив, що Штати мають моральне та юридичне право захищати союзників по НАТО, втім принцип колективної оборони не поширюється на Україну.