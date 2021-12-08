Колективна оборона не поширюється на Україну, - Байден

Сполучені Штати Америки не планують розміщувати американських військових на території України. Принцип колективної оборони Альянсу також не поширюється на країну.

Про це пише РБК-Україна з посиланням Reuters .

Під час розмови з журналістами, Байден відзначив, що дав ясно зрозуміти Путіну те, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну - загрожуватиме Кремлю серйозними економічними наслідками.

Водночас Байден зауважив, що Штати мають моральне та юридичне право захищати союзників по НАТО, втім принцип колективної оборони не поширюється на Україну.

Що таке колективна оборона НАТО