Колективна оборона не поширюється на Україну, - Байден
Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Сполучені Штати Америки не планують розміщувати американських військових на території України. Принцип колективної оборони Альянсу також не поширюється на країну.
Про це пише РБК-Україна з посиланням Reuters.
Під час розмови з журналістами, Байден відзначив, що дав ясно зрозуміти Путіну те, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну - загрожуватиме Кремлю серйозними економічними наслідками.
Водночас Байден зауважив, що Штати мають моральне та юридичне право захищати союзників по НАТО, втім принцип колективної оборони не поширюється на Україну.
Що таке колективна оборона НАТО
- принцип оборони полягає у тому, що напад на державу-члена Альянсу - розцінюється як напад на усю НАТО;
- принцип закріплено у Статті 5 Вашингтонського договору;
- вперше Статтю 5 було введено після терористичного нападу 11 вересня у США;
- НАТО декілька разів вдавалася до заходів колективної оборони;
- НАТО має постійні сили на чергуванні, які безперервно забезпечують колективну оборону.