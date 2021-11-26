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Коллективная оборона НАТО не распространяется на Украину, - Столтенберг

Автор: Сергей Пышкин

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался касаемо защиты Украины в случае прямой угрозы. Принципы коллективной обороны не распространяются на страну.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Столтенберга во время пресс-конференции.

"Принципы коллективной обороны НАТО на Украину не распространяются, но альянс поддерживает эту страну", - заявил генсек.

Что такое коллективная оборона НАТО

  • принцип обороны заключается в том, что нападение на государство-члена НАТО расценивается как нападение на весь Альянс;
  • принцип закреплен в статье 5 Вашингтонского договора;
  • впервые статья 5 была введена после террористического нападения 11 сентября в США;
  • НАТО несколько раз прибегала к мерам коллективной обороны;
  • НАТО имеет постоянные силы на дежурстве, которые непрерывно обеспечивают коллективную оборону.

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