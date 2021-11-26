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Колективна оборона НАТО не поширюється на Україну, - Столтенберг

Автор: Сергій Пишкін

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг висловився щодо захисту України у разі прямої загрози. Принципи колективної оборони не поширюються на країну.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Столтенберга під час пресконференції.

"Принципи колективної оборони НАТО на Україну не поширюються, але альянс підтримує цю країну", - заявив генсек.

Що таке колективна оборона НАТО

  • принцип оборони полягає у тому, що напад на державу-члена Альянсу - розцінюється як напад на усю НАТО;
  • принцип закріплено у Статті 5 Вашингтонського договору;
  • вперше Статтю 5 було введено після терористичного нападу 11 вересня у США;
  • НАТО декілька разів вдавалася до заходів колективної оборони;
  • НАТО має постійні сили на чергуванні, які безперервно забезпечують колективну оборону.

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