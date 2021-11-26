Колективна оборона НАТО не поширюється на Україну, - Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг висловився щодо захисту України у разі прямої загрози. Принципи колективної оборони не поширюються на країну.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Столтенберга під час пресконференції.
"Принципи колективної оборони НАТО на Україну не поширюються, але альянс підтримує цю країну", - заявив генсек.
Що таке колективна оборона НАТО
- принцип оборони полягає у тому, що напад на державу-члена Альянсу - розцінюється як напад на усю НАТО;
- принцип закріплено у Статті 5 Вашингтонського договору;
- вперше Статтю 5 було введено після терористичного нападу 11 вересня у США;
- НАТО декілька разів вдавалася до заходів колективної оборони;
- НАТО має постійні сили на чергуванні, які безперервно забезпечують колективну оборону.