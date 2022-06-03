У коллаборантов будут отбирать имущество: в Минюсте объяснили, как это будет работать

В Украине будут отбирать имущество у людей, которые поддержали российскую агрессию или сотрудничали с оккупантами. Процесс конфискации будет состоять из трех этапов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра юстиции Дениса Малюськи изданию "Радио Свобода".
Первым этапом является введение санкций Совета нацбезопасности и обороны для взыскания в доход государства активов и имущества, принадлежащих коллаборантам.
На втором этапе Минюст собирает доказательства, что действия лица подпадают под один из 22 критериев закона о коллаборантах. Их передают в Высший антикоррупционный суд (ВАКС). Последний, третий, этап - это решение суда.
Малюська заверил, что данная процедура будет быстрой, а первые судебные решения будут уже через несколько недель.
"Закон устанавливает короткие сроки для рассмотрения. Это будут стремительные производства. Важно также, что Высший антикоррупционный суд - это независимый суд, это реформированный суд, к которому есть высокое доверие у общества, поэтому мы надеемся на честное и справедливое рассмотрение", - добавил министр.
Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон о конфискации активов у коллаборантов 23 мая. Верховная Рада приняла данный документ еще 12 мая.
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