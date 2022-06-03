У колаборантів будуть відбирати майно: в Мін'юсті пояснили, як це працюватиме

Першим етапом є введення санкцій Ради нацбезпеки та оборони для стягнення в дохід держави активів та майна, що належать колаборантам.

На другому етапі Мін'юст збирає докази, що дії особи підпадають під один із 22 критеріїв закону про колаборантів. Їх передають до Вищого антикорупційного суду (ВАКС). Останній, третій, етап - це рішення суду.

Малюська запевнив, що дана процедура буде швидкою, а перші судові рішення будуть вже через декілька тижнів.

"Закон встановлює короткі терміни для розгляду. Це будуть стрімкі провадження. Важливо також, що Вищий антикорупційний суд - це незалежний суд, це реформований суд, до якого є висока довіра у суспільства, тому ми сподіваємося на чесний і справедливий розгляд", - додав міністр.