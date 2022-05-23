Зеленский подписал закон о конфискации активов у тех, кто поддерживает российскую агрессию

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о повышении эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц. Верховная рада приняла его 12 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента .

Как отмечается в сообщении, закон устанавливает новый вид санкций в виде взыскания в доход государства активов, принадлежащих физическому или юридическому лицу, а также активов, которыми они могут прямо или косвенно распоряжаться.

"Процедура выявления и конфискации активов подсанкционных лиц, которые тем или иным способом поддерживают агрессию оккупантов против Украины, позволит быстро и эффективно пополнять украинский бюджет за счет врагов. Закон предусматривает четкую инструкцию для органов, ответственных за этот процесс", - отметил президент.

Ожидается, заниматься поиском активов и обращением в суд станет Министерство юстиции. Кроме того, административное судопроизводство по делам о применении санкции в виде взыскания активов в доход государства будет осуществлять Высший антикоррупционный суд (ВАКС).