Коллаборант из оккупационной администрации Мариуполя получил подозрение в госизмене

Так называемый заместитель главы администрации Мариуполя получил подозрение в государственной измене при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры. Он добровольно перешел на сторону России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Офиса генпрокурора.
Заместитель руководителя Сартанской поселковой военной администрации Мариупольского района стал подозреваемым в производстве по статье о госизмене, совершенной в условиях военного положения. Досудебное расследование проводят работники территориального управления ГБР в Краматорске.
"По данным следствия, подозреваемый добровольно согласился на предложение оккупантов и занял псевдодолжность "заместителя главы местной администрации "ДНР" – администрации г. Мариуполя". Находясь на этом посту, он оказывает помощь РФ и ее военизированным формированиям в проведении подрывной деятельности против Украины в условиях военного положения", – говорится в сообщении.
Тем временем российские оккупанты готовят для пленных защитников Мариуполя колонию в захваченной Макеевке. Украинские бойцы начали выход из "Азовстали" накануне.
К слову, Минобороны назвало внутренней пропагандой планы Госдумы РФ заблокировать обмен бойцов "Азова".
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