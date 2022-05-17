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Коллаборант из оккупационной администрации Мариуполя получил подозрение в госизмене

Фото: Разрушенный Мариуполь (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Так называемый заместитель главы администрации Мариуполя получил подозрение в государственной измене при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры. Он добровольно перешел на сторону России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Офиса генпрокурора.

Заместитель руководителя Сартанской поселковой военной администрации Мариупольского района стал подозреваемым в производстве по статье о госизмене, совершенной в условиях военного положения. Досудебное расследование проводят работники территориального управления ГБР в Краматорске.

"По данным следствия, подозреваемый добровольно согласился на предложение оккупантов и занял псевдодолжность "заместителя главы местной администрации "ДНР" – администрации г. Мариуполя". Находясь на этом посту, он оказывает помощь РФ и ее военизированным формированиям в проведении подрывной деятельности против Украины в условиях военного положения", – говорится в сообщении.

Тем временем российские оккупанты готовят для пленных защитников Мариуполя колонию в захваченной Макеевке. Украинские бойцы начали выход из "Азовстали" накануне.

К слову, Минобороны назвало внутренней пропагандой планы Госдумы РФ заблокировать обмен бойцов "Азова".

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МариупольГенеральная прокуратура УкраиныгосизменаСартанаГБР