Колаборант із окупаційної адміністрації Маріуполя отримав підозру в держзраді

Так званий заступник голови адміністрації Маріуполя отримав підозру в державній зраді за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури. Він добровільно перейшов на бік Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Офісу генпрокурора.
Заступник керівника Сартанської селищної військової адміністрації Маріупольського району став підозрюваним у провадженні за статею про держзраду, вчинену в умовах воєнного стану. Досудове розслідування ведуть працівники територіального управління ДБР у Краматорську.
"За даними слідства, підозрюваний добровільно погодився на пропозицію окупантів та обійняв псевдопосаду "заступника голови місцевої адміністрації "ДНР" – адміністрації м. Маріуполя". Перебуваючи на цій посаді, він надає допомогу РФ та її воєнізованим формуванням у проведенні підривної діяльності проти України в умовах воєнного стану", – йдеться в повідомленні.
Тим часом російські окупанти готують для полонених захисників Маріуполя колонію у захопленій Макіївці. Українські бійці почали вихід із "Азовсталі" напередодні.
До слова, Міноборони назвало внутрішньою пропагандою плани Держдуми РФ заблокувати обмін бійців "Азова".
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