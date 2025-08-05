Коливання не перевищать 25-30 копійок: прогноз курсу долара на серпень

Гривня демонструє стриману динаміку

Як зазначила банкір, липень 2025 року пройшов для валютного ринку України під знаком стабільності. Курс гривні до долара США коливався в межах прогнозованого коридору 41,72-41,87 грн/долар.

Середній курс становив 41,79 грн/долар, що свідчить про відсутність суттєвих відхилень. За словами Золотько, ринок був спокійним, без надмірних піків.

Зменшення попиту на валюту

Стабільності сприяв знижений попит на валюту з боку імпортерів. Це дозволило зменшити тиск на курс і уникнути різких стрибків.

Також важливим чинником залишалися регулярні надходження міжнародної фінансової допомоги. Вони створювали додаткову пропозицію валюти, необхідну для балансу ринку.

Дії НБУ на валютному ринку

Національний банк активно втручався у ситуацію, забезпечуючи необхідний рівень інтервенцій. У липні НБУ здійснив чистий продаж валюти на суму 3,43 млрд доларів.

Це на 15% більше, ніж у червні (2,96 млрд доларів), але менше січневого максимуму в 3,75 млрд доларів. Регулятор майже не купував валюту, зосередившись на її продажу для стримування коливань.

Ситуація з євро і резервами

Курс євро впродовж місяця залишався помірним, попри окремі пікові значення в середині липня. У підсумку курс знизився, що також свідчить про ефективну політику НБУ.

Станом на 1 липня міжнародні резерви становили 45,1 млрд доларів. Це на 1,2% більше, ніж у червні, та еквівалентно покриттю імпорту на 5,5 місяців.

Прогноз на серпень

За прогнозом Золотько, у найближчому майбутньому гривня залишиться в межах прогнозованого коридору. Очікуване коливання не перевищуватиме 25–30 копійок за умови стабільного зовнішнього середовища.

На її думку, НБУ не має підстав для радикальних змін облікової ставки, а стабільність курсу створює сприятливі умови для валютного планування бізнесу.