Колебания не превысят 25-30 копеек: прогноз курса доллара на август

Валютный рынок Украины демонстрирует спокойную динамику, без резких скачков. В ближайшие недели курс гривны вероятно будет оставаться в пределах прогнозируемого диапазона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий директора департамента казначейских операций Unex Bank Анны Золотько.
Как отметила банкир, июль 2025 года прошел для валютного рынка Украины под знаком стабильности. Курс гривны к доллару США колебался в пределах прогнозируемого коридора 41,72-41,87 грн/доллар.
Средний курс составил 41,79 грн/доллар, что свидетельствует об отсутствии существенных отклонений. По словам Золотько, рынок был спокойным, без чрезмерных пиков.
Стабильности способствовал сниженный спрос на валюту со стороны импортеров. Это позволило уменьшить давление на курс и избежать резких скачков.
Также важным фактором оставались регулярные поступления международной финансовой помощи. Они создавали дополнительное предложение валюты, необходимое для баланса рынка.
Национальный банк активно вмешивался в ситуацию, обеспечивая необходимый уровень интервенций. В июле НБУ осуществил чистую продажу валюты на сумму 3,43 млрд долларов.
Это на 15% больше, чем в июне (2,96 млрд долларов), но меньше январского максимума в 3,75 млрд долларов. Регулятор почти не покупал валюту, сосредоточившись на ее продаже для сдерживания колебаний.
Курс евро в течение месяца оставался умеренным, несмотря на отдельные пиковые значения в середине июля. В итоге курс снизился, что также свидетельствует об эффективной политике НБУ.
По состоянию на 1 июля международные резервы составляли 45,1 млрд долларов. Это на 1,2% больше, чем в июне, и эквивалентно покрытию импорта на 5,5 месяцев.
По прогнозу Золотько, в ближайшем будущем гривна останется в пределах прогнозируемого коридора. Ожидаемое колебание не будет превышать 25-30 копеек при условии стабильной внешней среды.
По ее мнению, НБУ не имеет оснований для радикальных изменений учетной ставки, а стабильность курса создает благоприятные условия для валютного планирования бизнеса.
Напомним, финансовые аналитики в июле 2025 года ухудшили прогноз по курсу доллара в течение года до 44,74 грн/доллар. В мае они ожидали курс 44,47 грн/доллар.
Сейчас курс доллара находится около 42 гривен на наличном рынке. Официальный курс колеблется вблизи 41,80 гривен уже длительное время.