Колебания не превысят 25-30 копеек: прогноз курса доллара на август

Гривна демонстрирует сдержанную динамику

Как отметила банкир, июль 2025 года прошел для валютного рынка Украины под знаком стабильности. Курс гривны к доллару США колебался в пределах прогнозируемого коридора 41,72-41,87 грн/доллар.

Средний курс составил 41,79 грн/доллар, что свидетельствует об отсутствии существенных отклонений. По словам Золотько, рынок был спокойным, без чрезмерных пиков.

Уменьшение спроса на валюту

Стабильности способствовал сниженный спрос на валюту со стороны импортеров. Это позволило уменьшить давление на курс и избежать резких скачков.

Также важным фактором оставались регулярные поступления международной финансовой помощи. Они создавали дополнительное предложение валюты, необходимое для баланса рынка.

Действия НБУ на валютном рынке

Национальный банк активно вмешивался в ситуацию, обеспечивая необходимый уровень интервенций. В июле НБУ осуществил чистую продажу валюты на сумму 3,43 млрд долларов.

Это на 15% больше, чем в июне (2,96 млрд долларов), но меньше январского максимума в 3,75 млрд долларов. Регулятор почти не покупал валюту, сосредоточившись на ее продаже для сдерживания колебаний.

Ситуация с евро и резервами

Курс евро в течение месяца оставался умеренным, несмотря на отдельные пиковые значения в середине июля. В итоге курс снизился, что также свидетельствует об эффективной политике НБУ.

По состоянию на 1 июля международные резервы составляли 45,1 млрд долларов. Это на 1,2% больше, чем в июне, и эквивалентно покрытию импорта на 5,5 месяцев.

Прогноз на август

По прогнозу Золотько, в ближайшем будущем гривна останется в пределах прогнозируемого коридора. Ожидаемое колебание не будет превышать 25-30 копеек при условии стабильной внешней среды.

По ее мнению, НБУ не имеет оснований для радикальных изменений учетной ставки, а стабильность курса создает благоприятные условия для валютного планирования бизнеса.