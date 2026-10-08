Колишня заступниця Федорова отримала посаду в Міноборони Хмари

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Стецюк отримала посаду в Міноборони

Уряд призначив Зоряну Стецюк Державним секретарем Міністерства оборони України. Вона очолюватиме апарат відомства та відповідатиме за його ефективну роботу й інституційний розвиток.

Серед ключових завдань:

розвиток управлінських процесів і команд,

координація роботи структурних підрозділів,

забезпечення наступності управління,

створення умов для безперебійно і стабільної роботи відомства.

Що відомо про Стецюк

Зоряна має понад десять років досвіду на державній службі, зазначили у Міноборони.

До призначення Державним секретарем вона працювала директором Директорату Міністерства оборони.

Там Стецюк була залучена до:

формування нових інституційних спроможностей і центрів,

цифровізації,

трансформації внутрішніх процесів,

запуску реформ.

Зоряна Стецюк має досвід управлінських посад в інших відомствах. Зокрема до роботи в Міноборони очолювала директорат реінжинірингу публічних послуг Мінцифри, а з липня 2025 року була заступницею Міністра Мінцифри.