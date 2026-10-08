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Колишня заступниця Федорова отримала посаду в Міноборони Хмари

18:52 08.10.2026 Чт
2 хв
aimg Олена Бджола
Колишня заступниця Федорова отримала посаду в Міноборони Хмари Фото: Зоряна Стецюк (facebook.com Зоряна Стецюк)
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У Міністерстві оборони України відбулися нові призначення. Новою керівницею апарату відомства стала Зоряна Стецюк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Стецюк отримала посаду в Міноборони

Уряд призначив Зоряну Стецюк Державним секретарем Міністерства оборони України. Вона очолюватиме апарат відомства та відповідатиме за його ефективну роботу й інституційний розвиток.

Серед ключових завдань:

  • розвиток управлінських процесів і команд,
  • координація роботи структурних підрозділів,
  • забезпечення наступності управління,
  • створення умов для безперебійно і стабільної роботи відомства.

Що відомо про Стецюк

Зоряна має понад десять років досвіду на державній службі, зазначили у Міноборони.

До призначення Державним секретарем вона працювала директором Директорату Міністерства оборони.

Там Стецюк була залучена до:

  • формування нових інституційних спроможностей і центрів,
  • цифровізації,
  • трансформації внутрішніх процесів,
  • запуску реформ.

Зоряна Стецюк має досвід управлінських посад в інших відомствах. Зокрема до роботи в Міноборони очолювала директорат реінжинірингу публічних послуг Мінцифри, а з липня 2025 року була заступницею Міністра Мінцифри.

Раніше РБК-Україна писало, що міністр оборони України Євгеній Хмара отримав нового заступника з цифровізації. Ним став відомий спеціаліст у цій галузі, начальник кафедри КАІ Олексій Рева.

Крім того, Кабмін призначив нового заступника міністра оборони - Миколу Швидкого. Його завданням стане посилення практичної взаємодії Міністерства оборони із Збройними силами України.

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