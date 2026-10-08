Колишня заступниця Федорова отримала посаду в Міноборони Хмари
У Міністерстві оборони України відбулися нові призначення. Новою керівницею апарату відомства стала Зоряна Стецюк.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
Стецюк отримала посаду в Міноборони
Уряд призначив Зоряну Стецюк Державним секретарем Міністерства оборони України. Вона очолюватиме апарат відомства та відповідатиме за його ефективну роботу й інституційний розвиток.
Серед ключових завдань:
- розвиток управлінських процесів і команд,
- координація роботи структурних підрозділів,
- забезпечення наступності управління,
- створення умов для безперебійно і стабільної роботи відомства.
Що відомо про Стецюк
Зоряна має понад десять років досвіду на державній службі, зазначили у Міноборони.
До призначення Державним секретарем вона працювала директором Директорату Міністерства оборони.
Там Стецюк була залучена до:
- формування нових інституційних спроможностей і центрів,
- цифровізації,
- трансформації внутрішніх процесів,
- запуску реформ.
Зоряна Стецюк має досвід управлінських посад в інших відомствах. Зокрема до роботи в Міноборони очолювала директорат реінжинірингу публічних послуг Мінцифри, а з липня 2025 року була заступницею Міністра Мінцифри.
Раніше РБК-Україна писало, що міністр оборони України Євгеній Хмара отримав нового заступника з цифровізації. Ним став відомий спеціаліст у цій галузі, начальник кафедри КАІ Олексій Рева.
Крім того, Кабмін призначив нового заступника міністра оборони - Миколу Швидкого. Його завданням стане посилення практичної взаємодії Міністерства оборони із Збройними силами України.