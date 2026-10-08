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Бывшая заместительница Федорова получила должность в Минобороны Хмары

18:52 08.10.2026 Чт
2 мин
aimg Елена Бджола
Бывшая заместительница Федорова получила должность в Минобороны Хмары Фото: Зоряна Стецюк (facebook.com Зоряна Стецюк)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В Министерстве обороны Украины прошли новые назначения. Новой руководительницей аппарата ведомства стала Зоряна Стецюк.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство обороны Украины.

Стецюк получила должность в Минобороны

Правительство назначило Зоряну Стецюк Государственным секретарем Министерства обороны Украины. Она возглавит аппарат ведомства и будет отвечать за его эффективную работу и институциональное развитие.

Среди ключевых задач:

  • развитие управленческих процессов и команд,
  • координация работы структурных подразделений,
  • обеспечение преемственности управления,
  • создание условий для бесперебойной и стабильной работы ведомства.

Что известно о Стецюк

У Зоряны более десяти лет опыта на государственной службе, отметили в Минобороны.

До назначения Государственным секретарем работала директором Директората Министерства обороны.

Там Стецюк была вовлечена в:

  • формирование новых институциональных способностей и центров,
  • цифровизации,
  • трансформации внутренних процессов,
  • запуска реформ.

Зоряна Стецюк имеет опыт управленческих должностей в других ведомствах. В частности, до работы в Минобороны возглавляла директорат реинжиниринга публичных услуг Минцифры, а с июля 2025 года была заместителем Министра Минцифры.

Ранее РБК-Украина писало, что министр обороны Украины Евгений Хмара получил нового заместителя по цифровизации. Им стал известный специалист в этой области, начальник кафедры КАИ Алексей Рева.

Кроме того, Кабмин назначил нового замминистра обороны - Николая Швыдкого. Его задачей станет усиление практического взаимодействия Министерства обороны с Вооруженными Силами Украины.

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