Колишньому топ-менеджеру "Енергоатома" оголошено підозру про нанесення значних збитків

Антикорупційні органи повідомили про підозру експосадовцю "Енергоатому" у заподіянні компанії збитків майже на 100 млн гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).
Як зазначається у повідомленні САП, детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) повідомили про підозру колишньому гендиректору відокремленого підрозділу "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом". Підозрюваному інкримінують зловживання службовим становищем, тобто вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
"Слідством встановлено, що у вересні 2020 року посадовець "Енергоатому" забезпечив переможцю аукціону з продажу електричної енергії реалізацію всього обсягу електроенергії за зниженою вартістю - 1 120 грн за 1 МВт*год, дискримінувавши при цьому інших учасників аукціону, а це понад 30 компаній, які були позбавлені можливості придбати потрібні їм обсяги електроенергії за більшою ціною", - йдеться в повідомленні.
За даними слідчих, продаж електричної енергії обсягом 1 465 000 МВт*год у зазначений спосіб завдав державному підприємству збитків загальною сумою 93,76 млн гривень.
Наразі ця особа обіймає керівну посаду в одній із філій "Укрзалізниці".
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