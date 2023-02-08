Бывшему топ-менеджеру "Энергоатома" объявлено подозрение о нанесении значительных убытков

Антикоррупционные органы сообщили о подозрении экс-менеджеру "Энергоатома" в причинении компании ущерба почти на 100 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook -страницу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

В настоящее время подозреваемый занимает руководящий пост в одном из филиалов "Укрзалізниці".

"Следствием установлено, что в сентябре 2020 года чиновник "Энергоатома" обеспечил победителю аукциона по продаже электрической энергии реализацию всего объема электроэнергии по сниженной стоимости - 1 120 грн за 1 МВт*ч, дискриминировав при этом других участников аукциона, а это более 30 компаний, которые были лишены возможности приобрести нужные им объемы электроэнергии по большей цене", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении САП, детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) сообщили о подозрении бывшему гендиректору обособленного подразделения "Энергоатом-Трейдинг" ГП "НАЭК" Энергоатом". Подозреваемому инкриминируют злоупотребление служебным положением, т. е. совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Недавно РБК-Украина сообщало о том, почему Украину всколыхнула серия обысков и задержаний и с чем связана активизация работы антикоррупционных органов.

Кроме того, мы писали, что 2 февраля в разных частях Украины продолжились обыски, фигурантам уголовных дел объявлены подозрения. Не столь громкие, как накануне, но тоже массовые.

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