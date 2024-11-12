Колишньому керівнику КП "Київський метрополітен" оголосили підозру

За даними слідства, через службову недбалість екс-керівника сталося розгерметизація тунелю на Оболонсько-Теремківській лінії, що призвело до тріщин у стінах та підтоплення. Унаслідок цього 8 грудня 2023 року було ухвалено рішення про тимчасову зупинку руху поїздів між станціями "Либідська" та "Деміївська".

Під час розслідування проведено низку експертиз, зокрема пожежно-технічну, металознавчу, комп’ютерно-технічну та будівельно-економічну. Експертиза підтвердила, що стан тунелю не відповідає будівельним нормам.

Збитки від службової недбалості колишнього керівника КП "Київський метрополітен" лише за період з грудня 2023 по березень 2024 року склали понад 138,5 мільйона гривень, а підприємство втратило майже 26 мільйонів гривень доходу.

Повідомлення про підозру було направлено на адреси офіційної реєстрації та проживання екс-керівника, оскільки він не з’явився на повістки. Наразі вживаються заходи для встановлення його місцеперебування.