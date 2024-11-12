Бывшему руководителю КП "Киевский метрополитен" объявили подозрение

Подольская окружная прокуратура Киева сообщила о подозрении бывшему руководителю КП "Киевский метрополитен" по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей, что привело к серьезным последствиям. Его действия подпадают под часть 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.
По данным следствия, из-за служебной халатности экс-руководителя произошла разгерметизация тоннеля на Оболонско-Теремковской линии, что привело к трещинам в стенах и подтоплению. В результате 8 декабря 2023 года было принято решение о временной остановке движения поездов между станциями "Лыбедская»"и "Демеевская".
В ходе расследования проведен ряд экспертиз, в частности пожарно-техническая, металловедческая, компьютерно-техническая и строительно-экономическая. Экспертиза подтвердила, что состояние тоннеля не соответствует строительным нормам.
Убытки от служебной халатности бывшего руководителя КП "Киевский метрополитен" только за период с декабря 2023 по март 2024 года составили более 138,5 миллиона гривен, а предприятие потеряло почти 26 миллионов гривен дохода.
Сообщение о подозрении было направлено на адреса официальной регистрации и проживания экс-руководителя, поскольку он не явился на повестки. Сейчас принимаются меры для установления его местонахождения.
В декабре 2023 между станциями киевского метро "Демеевская" и "Лыбидская" произошло подтопление тоннелей и проседание грунта над ними. Авария привела к ограничению движения поездов на некоторых участках "синей ветви" и полному закрытию отдельных станций.
Следствие установило, что разрушение конструкций тоннеля длилось около 14 лет. Ответственные чиновники, несмотря на осознание возможных последствий, скрывали факты критического состояния сооружения, что привело к аварии в декабре 2023 года.
По данным киевской полиции, должностным лицам грозит до пяти лет лишения свободы за служебную халатность. Ранее, 23 июля, двум чиновникам метрополитена было вручено подозрение из-за действий, приведших к подтоплению тоннелей между "Демеевской" и "Лыбидской".
Прокуратура также провела экспертизу, опровергшую заявления КГГА о некачественном строительстве тоннелей, определив другие причины подтопления.
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