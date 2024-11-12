Бывшему руководителю КП "Киевский метрополитен" объявили подозрение

По данным следствия, из-за служебной халатности экс-руководителя произошла разгерметизация тоннеля на Оболонско-Теремковской линии, что привело к трещинам в стенах и подтоплению. В результате 8 декабря 2023 года было принято решение о временной остановке движения поездов между станциями "Лыбедская»"и "Демеевская".

В ходе расследования проведен ряд экспертиз, в частности пожарно-техническая, металловедческая, компьютерно-техническая и строительно-экономическая. Экспертиза подтвердила, что состояние тоннеля не соответствует строительным нормам.

Убытки от служебной халатности бывшего руководителя КП "Киевский метрополитен" только за период с декабря 2023 по март 2024 года составили более 138,5 миллиона гривен, а предприятие потеряло почти 26 миллионов гривен дохода.

Сообщение о подозрении было направлено на адреса официальной регистрации и проживания экс-руководителя, поскольку он не явился на повестки. Сейчас принимаются меры для установления его местонахождения.